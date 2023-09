Huszonhét baba született a Kaposi Mór Oktató Kórházban az elmúlt héten, így a szülészeti osztály munkatársainak minden napra jutott egy új élet, akit világra segíthettek. Ezúttal a fiúk voltak többségben, hiszen az új jövevények közül 15-en fiúk voltak és 12-en lányok voltak.

Az újszülött somogyi babák többsége 50 centiméter feletti hosszal született, a legkisebb baba a kedden született Bálint Valentin volt, aki 47 centiméteres hosszal vág neki az életnek és mindössze 2370 grammal. A legnagyobb méretekkel világra jött bébi az 58 centiméterrel és 4290 grammal született György Szebasztián volt, aki hétfőn látta meg a napvilágot Kaposváron.

Ezen a héten is kreatívak voltak a csecsemők szülei névválasztásban, hiszen a törökös, görögös nevek mellett egészen latinos keresztneveket is választottak családjuk új tagjának. Ezen a héten született Arián, Kolos, Valentin és Dimitri. De a lányoknál is születtek különlegesen csengő nevű babák, így Nilla, Llilien, Zejnep és Zahira is nem hétköznapi nevet kapott szüleitől.

Persze klasszikusok is találhatóak az elmúlt heti születések sorában, így Janka, Ádám, Rózsa, Gábor, Nikolett és Medárd is gyarapítja már a Somogyország lakosságát.