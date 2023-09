– Meghívtak a Tour de Balatonra, és úgy döntöttem, letekerem a kétszáz kilométert, majd egy felhívást tettem közzé, hogy minden általam megtett kilométert szeretném eladni legalább száz forintért – mondta el Zsiga Csaba. Nagy kihívás volt számára a túra, mert melanoma betegsége miatt régóta nem tekert több száz kilométert. Végül sikerült hét óra alatt teljesítenie a távot, sok kerékpárostársa segítette útja során. Nagy örömére több magánszemély és vállalat is csatlakozott felhívásához, az előrejelzések szerint több százezer forint gyarapítja a Eurakvilo Alapítvány számláját.

– A daganatos gyermekeket támogató szervezetről a fonyódi származású Ottóffy Gábor osztályvezető főorvostól hallottam és szerettem volna segíteni áldozatos munkájukat, mert az évek során rengeteg gyermeket gyógyítottak meg – emelte ki a fonyódi kerékpáros.

Farkas Éva, az Eurakvilo Alapítvány munkatársa elmondta: Zsiga Csaba már sokadik alkalommal támogatja a pécsi gyermekonkológián folyó munkát. – A befolyó összegekből lehetőségünk van nem csak kezelésekhez szükséges eszközöket vásárolni, hanem havonta egy-két alkalommal tematikus programokat is tudunk szervezni a gyerekeknek – mondta Farkas Éva. – Ételekre, kisebb ajándékokra is jut a támogatásból, szerveztünk például pizzaestet és hawaii napokat is – tette hozzá Farkas Éva. Aki szeretne csatlakozni az akcióhoz, a Eurakvilo Alapítvány 10300002-10531950-49020012 számlaszámára tud utalni.



Fotó: TirszinFoto

Az Eurakvilo Alapítvány munkáját igyekszik segíteni Zsiga Csaba.