Huszonnégy csöppséggel gyarapodott Somogy vármegye lakossága az elmúlt héten. A Kaposi Mór Oktató Kórház adatai szerint minden napra jutott legalább két születés az elmúlt napokban, amelyek közül a csütörtök, vagyis szeptember 7-e volt a legmozgalmasabb. Tegnapelőtt ugyanis nyolc újszülöttet segítettek a világra a kórház szülészeti osztályának munkatársai.

A legnagyobb súllyal 4070 grammal látta meg a napvilágot Luca szeptember 5-én, míg a legkisebb baba Zsófia Dalma volt, aki csütörtökön született mindössze 1960 grammal. Az eheti újszülöttek hosszai nagyjából megegyezőek voltak, a legnagyobb baba a 60 centiméteres Levente Noel volt, míg a legapróbb Zsófia Dalma volt 31 centiméterrel.

Az elmúlt héten 11 kislány és 13 kisfiú született Kaposváron. A legkedveltebb keresztnevek közül választottak a szülők családjuk új tagjainak, így született Hanna, Alex, Laura és Szofi is, de Dániel, Roland, és Benjamin is. Azért persze különleges nevet is kaptak a babák az elmúlt napokban, így Miron, Nolen és Maximilián is született.