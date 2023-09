A TV2 új műsorának szereplőit a napokban mutatta be a csatorna. A felkerült videók közé bekerült a 31 éves Gergő is, aki a TV2 oldalára feltöltött videóban elmondta, hogy vállalkozóként villanyszerelőként dolgozik és azért jelentkezett a műsorba, mert szereti a kihívásokat. A kaposvári kötődésű fiatalember azt is elmondta, hogy mivel nagyon sokat dolgozik, idén még nem volt nyaralni, úgyhogy azt várja a műsortól, hogy élvezheti a forgatás miatti kiruccanást.

Elmondta, hogy nincs nőideálja, de jó ha megvan a vibe kettejük között és az is, ha humoros és tudja mivel szeret foglalkozni.

A fiatalember a Kaposvári Vízügyi SC-nél sportolt, sokat a Desedán, de bevallása szerint jelenleg is rendszeresen kajakozik.