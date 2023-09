Sok dolguk volt az elmúlt héten is a Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti osztályán dolgozó szakembereknek, hiszen szeptember 22. és 28. között minden napra jutott minimum kettő, de inkább több világrajövetel.

A legtöbb baba múlt vasárnap, vagyis szeptember 24-én született. Aznap hatan sírtak fel először édesanyjuk és családjuk legnagyobb örömére. A nemek arányát tekintve, majdnem kiegyenlítettek a születések, hiszen 14 kislány és 13 kisfiú született Kaposváron.

A legnagyobb baba ezen a héten Lennon Benett volt, aki 4190 grammal és 56 centiméterrel született. Több újszülött kis súllyal érkezett a világra, közülük Szilvia a legkisebb, aki 2360 grammal és 48 centiméterrel született meg.

A szülők ezen a héten többségében egyszerű és klasszikus neveket választottak családjuk új tagjának, így született az elmúlt napokban Anna, Alíz, Léna, Emma, Réka és Héli. Fiúnevek közül is a hagyományos csengésűekből volt több, így született Botond, Hunor, Máté, Zoltán és Zalán is.

Persze ezen a héten is voltak kreatív szülők, akik nem hétköznapi nevet választottak az apró kis jövevényeknek; így Alina Nazira is a somogyiak közösségét erősíti, valamint a kis Lennon Benett is megszületett.