A változékony időjárás is hozzájárulhatott ahhoz, hogy ismét nagyon sok kisbabát segítettek a világra a kaposvári kórházban. Az elmúlt héten minden nap született kisgyermek, de augusztus 25-én pénteken jöttek a világra legtöbben. Aznap hétszer sírt fel újszülött a Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti osztályán.

Az elmúlt héten több olyan baba is volt, akik magas súllyal születtek, így Vanessza Kiara is, aki 4320 grammos súllyal érkezett meg családja legnagyobb örömére, de hasonló méretekkel rendelkezett Soma Sándor is, aki 4310 grammal született és Mirella Jázmin is, aki 4140 grammosan született. A legkisebb születési súllyal Alen rendelkezett, ő mindössze 1980 grammal vágott neki az életnek.

A babák hossza viszonylag hasonló volt, de kiemelkedett e tekintetben is Soma Sándor, aki 59 cenitméterrel született, míg a legapróbb termetű pedig a 45 centiméteres Alen és Lara Klaudia voltak.

Ezen a héten nem volt változatos a névválasztás, hiszen kevesebb volt a nem hétköznapi csengésű keresztnév, mint a hagyományosnak nevezhető. Különleges jól cseng az Alen, a Noel és a Mira is, de gyarapodott Somogy Majával, Vanesszával, Igorral és Mirellával is. S persze ezen a héten született Imre, Richárd, Ádám, Áron, Botond, Zoltán és Adél is. Érdekesség, hogy a somogyi szülők ízlése nem volt hasonló nevek tekintetében, hiszen csak néhány olyan név volt, amelyet többen is választottak újszülött gyermeküknek.