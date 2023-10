Hatalmas bulival zárult az iharosberényi gesztenyefesztivál, ahol fellépett a Groovehouse és Opitz Barbi is. Szerencsére ott volt a Sonline.hu sokat látott fotósa is, aki csodás fotókat készített a szabolcsi szépségről.

Fotó: Györke József

Barbi nem sokat bízott a képzeletre fekete testre simuló nadrágjával, a hozzá illő csipkefelsőből pedig majdnem kibuggyantak a sonkádi szépség bájai.

Fotó: Györke József

Barbi a koncertjét követően nem rohant el, hiszen még arra is volt ideje, hogy rajongókkal készítsen fotót. Még jó, hogy kollégánk is ott volt, így ő is megörökíthette Opitz Barbi iharosberényi szelfijét.

Mindenkit levett a lábáról Iharosberényben.

Fotó: Györke József

Nem volt véletlen a címadásunk, hiszen az egész ország ismeri már a sonkádi bögybográcsokról szóló cikksorozatot, amely a SZON.hu oldalán jelent meg. Ha te még nem hallottál Barbi kebelgyepéről, akkor kattints ide vagy ide!

A szabolcsi sütibabáról szóló szalagcímek már megihlettek több tartalomkészítőt is.