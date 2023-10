Úgy tűnik, hogy Gyenesei Leila is olvasta a "A hét süteménye" című állandó rovatunkat, vagy ő is felcsapta a családi szakácskönyvet, az őszi ízeknél. Első receptünk a hétvégére az almáspite torta volt. Leila is úgy gondolta, hogy valami almás süteményt készít, ezért lányával Mimi-vel kimentek a gyümölcsösbe pirosló finomságokat szedni.