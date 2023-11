Lilit sokan ismerhetik, hiszen Tündérszépek elnevezésű szépségversenyünk egyik legnagyobb csillaga volt pár éve. Azóta is nyomon követjük életútját a közösségi média segítségével. Mostanában kezdett Lili egyre több képet posztolni, melynek helyszíne Budapest. Nem tudjuk a hely miatt, vagy amúgy is csak szépül és szépül, de érdemes a mostani képeire is vetni egy pillantást!