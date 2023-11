Tizenegy kisfiú és tizenhat kislány világrajövetelénél segítettek a Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti osztályának munkatársai az elmúlt héten. Nem volt olyan nap ebben az időszakban, amikor ne örülhetett volna legalább két család új jövevény érkezésének.

Ezen a héten Zoé Panna volt a legnagyobb újszülött csöppség, aki 4030 grammal és 55 centiméterrel jött a világra november 14-én, kedden. A legapróbb méretekkel a kis Csenge Alíz született, akinek súlya 2540 gramm, hossza pedig 49 cenitméter volt.

Az elmúlt napokban az újszülöttek szülei egyszerű és rövid neveket választottak gyermekeiknek, így a manapság divatos Maja, Lana mellett Zora és Zóra neveket is kaptak a csöppségek. De népszerű volt az Ádám és a Máté is, valamint a kisfiúknál mostanában gyakori Nolen és Benett is felbukkan az elmúlt napokban született gyerekek listáján. Érdekes és különleges hangzású név ezen a héten viszonylag kevés volt, a kis Izmael István esetében. Az Izmael egy héber eredetű név, amely azt jelenti: Isten hall. Nem túl gyakran fordul elő az arisztokratikus csengésű Ferdinánd sem, amely egy germán eredetű férfinév. Ahogyan a Rozina sem egy hétköznapi keresztnév, amely a latin Rosa névből származik. Meglehetősen gyakoriak voltak ezen a héten a klasszikus keresztnevek, mint a Róbert, a Lajos, a Zsófia, a Kristóf vagy a Luca.