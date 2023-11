Kilenctagú magyar csapat vett részt a megméretésen, ahol a siófoki Nagy János is színpadra állt, akit Siófok városa támogatott a versenyen való részvételben.

A szombati versenynap kettős magyar győzelemmel zárult, ugyanis Open Bodybuilding magas kategóriában első lett Gömöri András Máté, második helyen pedig Nagy János emelhette fel a magyar lobogót Las Vegasban. A somogyi versenyző több kategóriában is indult, Junior Mastersben aranyérmet érdemelt ki. – 2017 óta versenyzem jövőre lesz pont húsz éve hogy edzek és az idén ez már a harmadik versenyem volt. Az első egy magyar bajnokság volt, ahol ezüst és bronzérmet szereztem, aztán Romániában a Mr. Universe ami a világbajnokságok felett van már, ott is ezüst és bronzérmet hoztam el és ezzel kvalifikáltam az Olympiára, mondta az Amerikából hazatért Nagy János érdeklődésünkre.

A testépítő azt is elmondta, hogy egészen elérzékenyült az eredményhirdetéskor. – Már az nagy dolog, hogy kijutottam a Natural Olympiára, erről már több mint tíz éve álmodozom és sikerült nem csak kijutni, de nyerni a saját kategóriámban. Ez felemelő érzés volt, életem legnagyobb élménye, mondta Nagy János. – Ez egy olyan dolog volt, amit mindenképpen szerettem volna elérni. Meg is könnyeztem a győzelmet, bevallom. Úgy érzem beérett a húsz éves felkészülésem és nagyon örültem, hogy Siófok és Magarország hírnevét öregbíthettem Las Vegasban, ahol 17 ország 400 versenyzőjével álltam színpadra, tette hozzá.

A Natural Olympia sajátossága, hogy semmilyen serkentőszert sem használhatnak a versenyzők, ezt szigorú vizsgálatokon ellenőrzik. – Én is voltam vizsgálatokon, fontos az hogy a naturál testépítés tényleg természetes legyen. Nem csak anabolikus szereket nem lehet használni, de különböző gyógyszertári készítményeket sem, mert olyan összetevőket tartalmaznak, ami tiltott, avatott be a testépítőbajnok. János tizenegy hónapon keresztül diétázott, hogy az Olympiára a legjobb formáját hozza, azt mondta: a legnehezebb a vége volt. Hiszen már csak 1800 kalóriát vitt be az utolsó időszakban és mellette még edzett is. – De dolgoztam, személyi edzőként mások jó formájáról is gondoskodom egy siófoki edzőteremben. Ilyenkor már nagyon gyengének érzi magát az ember, de ekkor erőt kell venni az embernek magán és nem feladni, mondta a sportoló.