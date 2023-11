Néhány napja egy hosszabb videót is feltöltött népszerű youtube csatornájára Willie, amely a Balatonon készült. Érdekességeket árul el a tóról követőinek, többek között azt is, hogy az amerikai elnök is itt töltötte nászútját, a hetvenes években Balatongyörökön. Kis bepillantást is enged a videó a keszthelyi verkli fesztiválba. A szeptember elején felvett videóban még zebrával is találkozott Willie, aki a róla írt legutóbbi cikkünk óta megnősült. Magyar lányt vett el, ami valószínűleg jót tett nyelvtudásának is, hiszen egyre ügyesebben formálja a magyar szavakat vlogjaiban.