A hazai gasztronómiai élet legkiemelkedőbb női alakjait mutatja be a szaklap új cikksorozatában, amelynek első vendége a fonyódi Konyhám 365 Stúdió alapítója. Szikra Gabriella az interjúban elmondta, hogy milyennek látja szakmája helyzetét és azt is elárulta, hogy ajánlja -e a szakács szakmát a pályaválasztó fiataloknak. De mesélt arról is, hogyan találta meg hivatását. – Két meghatározó élmény volt ezzel kapcsolatban az életemben, az első, amikor munkát kerestem, és az egyetlen hirtelen kínálkozó lehetőség a pizzaszakács volt – én pedig azt gondoltam, hogy bármi is lesz én ezt megcsinálom, a lényeget úgyis megtanítják majd. A vendéglátáshoz alapvetően ekkor már volt közöm, mert felszolgálónak tanultam. A pizzaszakácskodást követően ezt a szakmát gyakoroltam, illetve pultoztam is, majd a véletlennek köszönhetően visszakerültem a konyhára, ugyanis nagyjából ez az egy opció volt arra, hogy az akkori munkahelyemen maradhassak. Ekkor kaptam számos visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy van érzékem a főzéshez és az ízekhez, ezt követően döntöttem el, hogy a szakács szakmát is megtanulom.