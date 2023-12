A december 7-ei, csütörtöki eseményen fellép Balázs Klári és Korda György, R. Kárpáti Péter, Faragó András Topi, Várkonyi András és Dézsenyi Zsófi is.

Az est házigazdája Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője lesz. A gálaestnek a karádi sportcsarnok ad helyet. A kapukat 17 órakor nyitják ki, a két órás műsor pedig 18 órakor kezdődik majd.

Gergely Rozália a karádi művelődési ház közművelődési szakembere elmondta, a gálaestre kizárólag jeggyel lehet bemenni, melyet elővételben a művelődési házban tudnak megvásárolni az érdeklődők. Azonban érdemes mihamarabb beszerezni, mert csak korlátozott számban engednek be nézőket. A csarnokba összesen háromszázan férnek be. Gergely Rozália érdeklődésünkre elmondta, R. Kárpáti Péter színésszel régóta ismerik egymást, az eseményt is közösen szervezték meg.

– Felhívtam őt telefonon, hogy jó lenne egy gálaestet összehozni, melyre annyit felelt, régóta gondolkodik már rajta – hangsúlyozta Gergely Rozália. – Ezután nekiállt a szervezésnek, felhívta színész és zenész ismerőseit, majd gyorsan össze is állt a program – mondta a közművelődési szakember.

Gergely Rozália hozzátette, egy balatonlellei cég, a Hanguru Kft. vállalta, hogy ingyen felépíti a színpadot, hangosít az eseményen és a fénytechnikáról is gondoskodik. Egy másik lellei vállalkozás, a Wolf Partner Security Kft. pedig a biztonsági szolgálatot látja el és ügyel a beléptetésre.

Korábban már szerveztek jótékonysági eseményt Karádon, akkor ezernyi süteményt készítettek a falu lakói egy jótékonysági vásárra.