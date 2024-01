Az elmúlt hét meglehetősen mozgalmas volt a Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti osztályán, ahol ezúttal 26 csöppség sírt fel életében először. A nemek megoszlása hosszú idő óta egyenlő volt, hiszen tizenhárom kisfiú született ezen a héten és ugyanennyi kislány. A legaprócskább bébi az elmúlt napokban Dominik volt, aki múlt pénteken született meg 2170 grammal és 45 cenitméterrel. A legnagyobb újszülött a kis Andzseló volt, aki 4260 grammosan és 54 centivel kezdi meg a Földi életet.

Az elmúlt hét során egy ikerpár is született a Kaposi Mór Oktató Kórházban; hétfőn érkezett a világra Milos és Nolen ebben a sorrendben. Mégis Nolen látta meg a napvilágot nagyobb méretekkel, hiszen 2380 gramm és 48 centi volt, bátyja Milos pedig 2230 gramm 46 centiméter.

Népszerű keresztnév volt ezen a héten a Szofia, de továbbra is szívesen választják az újdonsült szülők a Máté, Dominik és Nolen neveket. Most olyan klasszikusnak nevezhető neveket is találtunk az újszülöttek listáján, mint a Viktor, a János vagy éppen az István és a Magor. De különleges csengésű nevek is akadtak az elmúlt héten, így a már említett latinos csengésű Andzselót is megemlíthetjük, de a germán eredetű Levin és a görög-orosz eredetű Zoja nevet is kapta egy-egy újszülött baba.