A szülészeti osztály munkatársainak az elmúlt hét napban csak egy olyan napjuk volt, amikor egyetlen baba sem sírt fel az osztályon. Ez múlt vasárnap volt. Azon túl nem nagyon volt pihenés a szakemberek számára, hiszen még ikerszületés is volt ezen a héten. Január 24-én, szerdán anyukájuk két kisfiúnak adott életet a Kaposi Mór Oktató Kórházban: Gábor és Balázs született meg. Az ikerpár idősebb tagja, Gábor 3000 grammal és 49 centiméterrel született, míg öccse Balázs 3260 grammosan és 54 centiméterrel kezdte meg a földi életet. Ezekben a napokban a kislányok voltak kevesebben, hiszen tizenöt kisfiú és mindössze hat kislány született.

A legapróbb újszülött ezen a héten Miranda volt, aki mindössze 980 grammosan jött a világra és 36 centiméterrel. Míg a legnagyobb méretekkel január 25-én született Vince, aki 3950 grammal és 54 centiméterrel jött a világra.

Továbbra is népszerűek a fiús szülők körében a Nolen, Kolen és Benett keresztnevek, de érdekes hangzású nevet kapott a kis Dilen Miron is, aki egy kelta és egygörög eredetű keresztnevet is kapott apukájától és anyukájától. Lányoknál a Léna és a Janka keresztnév gyakorta előforduló, de ezen a héten egy kisbaba a dallamos csengésű Bodza Gabriella nevet kapta és egy apróságot Miranda névre kereszteltek szülei.