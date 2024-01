A rövid videóban elmondta, hogy a színész még tegnap is Dubajban tartózkodott és ismét találkoztak az edzőteremben. Habár Krisztián nem akart tolakodó lenni, Crews messziről üdvözölte és odahívta magához beszélgetni a Dubajban élő kaposvári származású ex-focistát. – Volt közös edzés is és elképesztő jófej, mondta Krisztián az instasztoriban, amelyet edzés közben vett fel. Azt mondta Terry Crews-zal való friss barátsága és a vele való találkozás élete legnagyobb élménye.

Az Americas Got Talent műsorvezetője be is követte Májer Krisztiánt az Instagramon és azt ígérte neki, hogy ezentúl figyelni fogja a fejlődését és, ha legközelebb az Arab Emirátusban jár megkeresi a testépítőt. Sok mindenről beszélgettek az újdonsült ismerősök, például Budapestről, a nagyon kedves magyar emberekről és arról is, hogy Dubaj egy egészen más világ.

Krisztián elmondta: Terry minden alkalommal testőrével edzett és nem igazán engedett senkit a közelébe. Persze a kaposvári sportolón kívül, akinek azt mondta, bármikor nyugodtan leszólíthatja, ő sosem zavarja.

A Rákóczi FC volt focistája azt mondta, nem szokott kérkedni találkozásokkal, de ez most tényleg hatalmas élmény volt neki. – Bármi megtörténhet, csak jókor kell lenni jó helyen. Merjetek nagyot álmodni, mert mi is ezt tettük, amikor kijöttünk, utalt arra a testépítő, hogy egy éve költözött ki menyasszonyával Dubajba.