Tizennegyedik alkalommal negyven kiállító kínálta szolgáltatásait és portékáit a Somogyi Esküvő Kiállításon a kaposvári Dorottya Hotelben, ahol részt vett Bíró Boglárka is aki még 2021-ben nyerte el Tündérszépek versenyünkön az első udvarhölgy címet. Model karrierje óta számtalan helyre felkérték, hogy mutasson be egy ruhát, vagy akár egy márkát népszerűsítsen. Most a Dorottya Hotelben lépet színpadra ámulatba ejtő esküvői ruhában.