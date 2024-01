Sorra szólították le a turisták a tengerparton a kaposvári Májer Krisztiánt Dubajban. Saját bevallása szerint azért, mert jól néz ki és két méteres és tele van tetkókkal. Így helyi látványosság lett belőle, ha lemegy a tengerpartra, sorra mennek hozzá a szelfizők. Az Instagramra feltöltött videó tanúsága szerint mosolyogva pózolt a sportoló a turistákkal, akár egy helyi látványosság.

A népszerűséghez nyilván az is hozzájárul, hogy már egy éve az Egyesült-Arab Emirátusba költözött szerelmével, akivel ugyancsak egy éve eljegyezték egymást. Az eljegyzés is egy nagyjából egy éve történt meg, amiről szintén posztolt Krisztián és egy kedves posztot is csatolt a videóhoz, amiben azt írta: a világ legcsodálatosabb nőjét jegyezte el egy éve.