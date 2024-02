Eredetileg nem is akart Andi versenyezni, csak barátnőjét kísérte el a kaposvári fotózásra. – Csak azért mentem el vele, hogy ne legyen egyedül, aztán végül én is beneveztem, mondta a mernyei szépség, aki nem bánta meg döntését.

A szereplése kapcsán kapott egy negatív kritikát, ami új irányba indította el az életét. – Miután a bemutatkozásomban elmondtam, hogy heti hatszor edzek, megkérdezték tőlem, hogy testépítő akarok -e lenni, nem is nézek ki úgy! Ez nagyon rosszul esett, de ennek hatására kezdtem el még komolyabban venni az edzést és eldöntöttem, hogy megmutatom, én is lehetek testépítő, mondta Andrea, aki azóta már belekóstolt a versenyzés világába is.

Bronz-, ezüst- és aranyérmet is hazahozott már bikini fitnesz versenyekről és fáradhatatlanul emelgeti a súlyokat az edzőteremben. – Most is készülök egy versenyre, de egyelőre anyagi akadálya van, hogy benevezzek és belefogjak a felkészülésbe. Pedig a hosszútávú terveim között szerepel, hogy ezzel foglalkozzak, mert imádom és ezt senki sem veheti már el tőlem, mondta a Tündérszépből lett fitneszmodell.

Önbizalmat adott Balassa Andreának a szépségverseny és ma már magabiztosan mozog a kamera előtt is. – A fotózástól eleinte nagyon féltem, mert visszafogott voltam, nem szoktak engem fotózni előtte, de nagyon segítőkész volt a fotós, segített abban, hogyan mozogjunk fotózás közben, hogyan pózoljunk, hogy az előnyös legyen és igyekszik a lányokból kihozni a legjobbat, mondta Andrea. Aki szerint felesleges szégyenlősnek lenni és mindenkit arra biztat, hogy vágjon bele a Tündérszépekbe, hiszen rengeteg élménnyel gazdagodhat, aki versenybe száll.