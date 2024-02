Álmában sem gondolta volna Dorogi Péter, hogy egyszer a dal címadója, a holywoodi csillag Eva Mendes is meghallgatja a róla írt dalt. Pontosabban azt a dalt, amelynek a címét a szépséges színésznő neve adta. Erről a balatonszárszói származású zenész a Tények Plusz szerdai adásában mesélt. Elmondta azt is, hogy eredetileg egy barátjának írta a dalt.

A Szárnyas fejvadász forgatásán volt éppen Budapesten Eva Mendes, aki férjét Ryan Goslingot kísérte el a forgatásra, amikor megmutatták neki az Intim Torna Illegál Eva Mendes című dalát. A színésznőnek valószínűleg a zenei ízlése sem rossz, mert tetszett neki Petiék dala, olyannyira, hogy a zenészt fel is köszöntötte. – Egy fotót kaptam, amin Eva Mendes tart egy táblát a kezében, amire felírták, hogy Happy Birthday Peti – idézte fel a zenész a kedves emléket a riportban. De azt is elárulta, hogy a dalszöveget lefordították Evának, akinek az is nagyon tetszett, nemcsak a zene és a hangzás.

Az Intim Torna Illegál néhány hete adta ki legújabb számát, Belélegezzelek címmel, amely az első dal a zenekar utolsó 2018-as albumának megjelenése óta.