Az elmúlt héten 20 baba jött a világra. Tizenhárom kisfiú és hét kislány látta meg a napvilágot életében először a Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti osztályán az elmúlt héten. A legtöbben február 19-én születtek, hiszen aznap hatan is megérkeztek családjuk körébe. De nagy volt a sürgés-forgás a szülészeti osztályon február 22-én, szerdán is, ugyanis aznap – az idei évben másodszor – született ikerpár a kaposvári kórházban. Az elmúlt héten 20 baba jött a világra, köztük Botond és Benett is, akik között testsúlyra és méretre is csak minimális volt az eltérés.

Ezúttal a legnagyobb baba Tamara volt, aki szintén február 22-én jött a világra 3760 grammal és 57 cenitméterrel. A legaprócskább méretekkel pedig Botond kezdte meg a földi létet, hiszen ő 2340 grammal és 48 centiméteresen találkozott először anyukájával.

Gyakoriak voltak a keleti hangzású keresztnevek az újszülöttek névsorában, hiszen született Zejnep Zulejka, Lejla, valamint Nikolasz Szelim és Nara is.