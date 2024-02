A fiatal somogyi szépség kétszer is szerepelt versenyünkön, ahol igazi közönségkedvenc volt, azóta megkezdte felsőfokú tanulmányait és jelenleg is kereskedelem-marketing szakon tanul a fővárosban. – Nagyon élveztem a fotózást már a Tündérszépeken és néhányon részt vettem azóta is. Szívesen foglalkoznék ezzel jobban, de most mások a prioritások az életemben, árulta el a nagyatádi szépség érdeklődésünkre.

Niki 2021-es Tündérszépek fotózáson.

Fotó: Muzslay Péter

Sokat fejlődött azáltal Nikoletta, hogy Tündérszép lett, hiszen azóta sokkal tudatosabban él. – Elkezdtem komolyabban edzeni és odafigyelek a táplálkozásomra is. Tervben van, hogy testépítő versenyen indulok, csak eddig egy sérülés miatt nem volt rá lehetőségem, mondta egykori Tündérszépünk.

Azoknak, akik még csak gondolkodnak rajta, hogy nevezzenek -e a versenyre azt üzente: legyenek bátrak! – Nem kell félni a nevezéstől, hiszen ebből csak jó származhat. És azt tapasztalatból mondhatom, hogy egy ilyen verseny nagyon sokat dob az ember önbizalmán, fogalmazott a szépség.

A jelentkezés elkezdődött!