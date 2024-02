Vikidál Gyulával is találkozhat az, aki a február 17-i Mobilmánia koncertre jegyet vált a K-Központba. Az egykori P. Mobil tagokból alakult zenekar már gőzerővel készül a kaposvári koncertre, a legendás zenészek folyamatosan megosztják követőikkel a felkészülés haladását közösségi oldalaikon. A rajongók pedig kitörő lelkesedéssel fogadták a hírt, hogy Somogyban is fellép a banda. A koncerten Vikidál Gyula Liszt Ferenc-díjas énekes, mindenki Koppánya is fellép, aki múlt héten ünnepelte 76-ik születésnapját.

A tavasz sok izgalmas zenei programot tartogat a kaposvári K-Központban, ahol fellép az Ismerős Arcok, Bereczki Zoltán, a Road, a Lord, de Kaposváron zenél majd a Parno Graszt, a Bohemian Betyars és a Csaknekedkislány zenekar is.