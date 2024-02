Egy hét alatt már több mint fél Kaposvár látta Tiktok videónkat, amelyben a somogyi megyeszékhely ékességeit, legismertebb pontjait mutattuk be.

A videó közzététele után rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk és be kell vallanunk, hogy nagyon élveztük a forgatást. Ezért úgy döntöttünk, nem állunk meg Kaposvár határainál és folytatjuk a sorozatot. Ezúttal Somogy szépségeit vettük górcső alá, s tettük mindezt kollégáink segítségével, akik időt és energiát nem sajnálva vetették bele magukat a forgatásokba.

Így a "Somogyi vagyok" című új videónkban többek között olyan értékeket mutatunk meg, mint a méltán híres buzsáki hímzés, a somogyi gímbika állomány, vagy a legyőzhetetlen ízvilágú somogyi gánica.

Belekóstoltunk a jóba.

Természetesen a forgatásokhoz autentikus helyszíneket választottunk, így jártunk a csodálatosan szép Balatonparton, de felkerestük a legsomogyibb szabadtéri múzeumot a Szennai Skanzent és belekóstoltunk a kaposvári Memoriae étterem isteni ételeibe is.

A Szennai Skanzenben is jártunk.

Azt már szinte mondanunk sem kell, hogy a rendező által megálmodott végeredményhez esetenként több felvételre is szükség volt, amelyek között többször is kacajra fakadtunk saját bakijainkon. Az új videó már elérhető Videa csatornánkon és természetesen a Tiktokon is.

