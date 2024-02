A színművésznő az Origo.hu-nak adott interjúban elárulta, hogy válása után bánatevésbe menekült, ami meglátszott testsúlyán is. Ez odáig fajult, hogy a Szomszédok Jutkájaként is ismert színésznő már nem szívesen nézett a tükörbe.

– Hiszek a természetes dolgokban, ezért is örültem nagyon, amikor rátaláltam egy testsúlycsökkentő innovátorra, amelyben rengeteg gyógynövény található. A kúra rendbe tette a hormonjaimat is és közben nem kellett lemondanom semmiről, mivel jelentősen csökkent az étvágyam – mesélte Ilona, aki egy igazán különleges fotósorozatra is igent mondott. Fürdőruhás képek készültek a bombaformában lévő 63 éves színművésznőről.

Fitten és boldogan.

Forrás: origo.hu

– A színházi munkáim kapcsán és a magánéletben is valamennyire konzervatív vagyok. Amikor megkerestek a fürdőruhás fotózás ötletével, először bizonytalan voltam, de rájöttem, sok korombéli hölgy van hasonló helyzetben, mint én. Sokan vannak túl váláson, munkahelyi nehézségeken, sokaknak kellett újrakezdeni, ahogy nekem is.

Azt szeretném nekik üzenni, hogy nem szabad lemondani magunkról. Én sem teszem! Bízom benne, hogy az életem más területein is sikeresebb leszek a jövőben, akár ismét rám találhat a szerelem is

– mondta az örök optimista színésznő, aki azt is elárulta, milyen lenne számára az ideális férfi. – A humor nagyon fontos számomra, és az is, hogy hasonló legyen az értékrendünk. Nekem a kölcsönös tisztelet, bizalom is elsődleges. Nem kizáró ok az sem, ha mondjuk az illető ismert, de nem is elvárás. Soha nem voltam féltékeny típus, úgy hiszem, ha megvan az ember önbizalma, akkor nincs is rá ok – mondta Ivancsics Ilona, akinek sok férfi ír a közösségi médiában is.

– Optimista vagyok, hogy az életigenlésem elhozza azt a lehetőséget, hogy ne maradjak egyedül. Ha mégsem sikerülne, akkor sem esem kétségbe, már mindenben igyekszem megtalálni a jót, tette hozzá a kaposvári születésű színésznő a portál kérdésére.

