Szempilla stylistként saját szalonjában szépíti a lányokat Siófokon Sárai Vanessza, aki 2022-es Tündérszépek versenyünk résztvevője volt. Kiváló eredményt ért el, hiszen egészen az országos döntőig jutott, ahol Somogyország hírnevét öregbítette.

Megragadta a szépségversenyek világa

– Azóta rendszeresen hívnak szépségversenyekre, a Miss Pécs versenyen a legszebb tíz közé kerültem, de most is készülök egy válogatóra. Magabiztosan mozog ma már a színpadon és az sem jelent neki gondot, ha beszélnie kell a zsűritagok előtt.

– Az eleinte nagyon izgalmas, hogy színpadra léphessek, akkor a nyakamban dobog a szívem. De ahogy kilépek, ez elszáll és azon vagyok, hogy minél szebb énem mutassam meg. Az már nagy élmény, mondta el Vanessza.

Igyekszik minél több versenyen részt venni Vanessza, hogy világversenyhez is legyen mersze.

Több fotós is megkereste is már a szépséget a Tündérszépek óta, de őt a versengés jobban érdekli. Hiszen ott új embereket ismerhetek meg, mesélte Vanessza. Aki azt is elárulta, hogy új barátokra is szert tett a szépségversenyeken való részvétellel.

Emeld fel a fejed és pózolj!

– Arra is nagyon jók, hogy az ember megismeri magát jobban. Hiszen nekem is meg kellett tanulnom elfogadni azt, ha nem én nyerek. Ez számomra eleinte nehéz volt, de elrendeztem magamban és most már tudom, ha nem én leszek az első az csak amiatt van, mert éppen mást kerestek, magyarázta a balatoni szépség.

A Tündérszépek szépségversenyre jelentkezőket Sárai Vanessza azt javasolná, hogy ne féljenek megmutatni magukat.

– Csak nyerhettek a nevezéssel, hiszen új embereket ismerünk meg, tapasztalatot és barátokat is szerzünk.

A fotózásra készülő lányokhoz volt egy jó tanácsa. – Ne felejtsék el, hogy úgy szépek, ahogy vannak. Nem kell takargatni magukat. Add ki magadból a legjobbat, mosolyogj, emeld fel a fejed és pózolj!

Jelentkezésre fel!

