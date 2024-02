Tizennyolc kisbaba született egy hét alatt Kaposváron február 9. és 15. között. Február 9-én egyszerre két Zalán is született Kaposváron, egyikük 3610 másikuk pedig 4400 grammal. Utóbbi baba volt a legnagyobb súlyú újszülött az elmúlt hét napban.

Február 11-én és Bálint napon sírt fel a legtöbb szerelem gyümölcse a Kaposi Mór Oktató Kórházban, hiszen mindkét napon négy baba született. A találékony szülőknek ihletet is adott a szerelmesek napja, hiszen egy kisfiú a Levente Valentin nevet kapta. Összességében kreatívak voltak a szülők, hiszen olyan jól csengő neveket adtak gyermekeiknek, mint a Leila, Luna, Enja. Fiúknál a már említett Zalán volt népszerű, de a Benett és Krisztofer is, valamint egy kisfiút a latinos Antónió névre kereszteltek. Ő volt egyébként ezen a héten a legkisebb baba, hiszen mindössze 2230 grammal és 47 centiméteresen született. Népszerűek voltak a magyaros nevek, így a Nimród, Zselyke, Merse is.