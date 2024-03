– Szerencsére már vannak érdeklődők Budapestről is és nagyon népszerű a pajta táborunk is, mondta Orbán Ági, aki sosem fogy ki az ötletekből. Megszületett a kisborjú, akit meg is lehet majd simogatni húsvétkor, hiszen farmlátogatással egybekötött programot tervezünk, tette hozzá a grafikusból lett séf. De már a nemzeti ünnepen is programmal várják a kulináris élvezetekre vágyó vendégeket, hiszen reformkori lakomát tartanak.