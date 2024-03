Valamivel kevesebb baba született március utolsó hetében idén, mint egy évvel korábban. Húsz apróság látta meg először a napvilágot a március 22. és 27. közötti időszakban a Kaposi Mór Oktató Kórházban. A legtöbb baba március 22-én, pénteken született, aznap a szülészeti osztály munkatársai nyolc csöppséget segítettek a világra.

Ezen a héten Levente volt a legnagyobb baba, aki Kaposváron született a 3680 grammos súlyával, míg a legaprócskább a kis Zalán volt 2190 grammal.

A most született babák között a lányok voltak többségben, hiszen tizenhárom kislány és hét kisfiú született. Az újdonsült szülők ezúttal is szépen csengő neveket választottak gyermekeiknek. Úgy, mint például a Felícia, Luca, Nara vagy éppen az Irina Melissza. Fiúk között is akadt jól csengő nevű csöppség, hiszen népszerű volt ezen a héten is az Ádám, a Máté, Levente, egy kisfiú pedig a Szelim nevet kapta szüleitől.