A 19 éves fiatal énekest a közönség juttatta a döntő fordulóba a legjobb tíz közé.

– A zene születésemtől fogva része az életemnek, hiszen édesapám több mint 25 éve alapította meg a családi zenekarunkat – mesélte pályafutásának kezdetét Jácint, aki négy éve a slágerzenekar élén énekel. – Kisgyermekkorom óta ott voltam a próbákon, és magával ragadott az érzés, hogy én is szeretnék majd egyszer sok ember előtt énekelni. Néhány éve aztán elkezdtem feldolgozásokat készíteni, így talált rám az egyik fővárosi kiadó igazgatója, Tilinger Attila, aki jelenleg a menedzserem. Az első pillanatban éreztem, hogy ez a munkakapcsolat gyümölcsöző lehet, mert nagyon egyet gondolunk a zene világáról. Aztán jött az ötlet, hogy merjünk nagyot álmodni és nevezzünk be A Dal 2024 versenyébe azzal az első dalommal, amit Attila írt nekem – folytatta a fiatal énekes, aki a Miért félnék álmodni című dallal bekerült a legjobb 60-ba, majd az élő műsorokban szereplő legjobb negyvenbe, szombat este pedig a legjobb tíz dal között bizonyított a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának élő kíséretében.

A Dal 2024 nem tehetségkutató műsor, itt szerepelnek több évtizede befutott énekesek is.

– tette hozzá. – Számomra kimondottan hasznos volt, hisz ugyanazokat a feladatokat és kihívásokat kell teljesíteni mindenkinek ugyanannyi idő alatt. Itt nincs sztár és kezdő, itt mindenkinek a maximumot kellett teljesíteni a pontokért. Mély víz, amiben meg kellett tanulnom úszni a kezdeti bizonytalanság után.

Jácint jelenleg magántanuló és szeretne felvételizni valamelyik felsőfokú intézménybe.

Egy dal akkor tud sláger lenni, akkor tudja megérinteni a hallgatóságot, ha önazonos, ha hiteles.

– mondta. – Ebben a dalban benne vannak a saját érzéseim, a szerző rám írta, a lelkembe látva alkotta meg. A családom és barátaim is nagyon boldogok és büszkék rám, ahogyan én is az vagyok rájuk. Egy nagy kaland volt ez a három hónap, aminek most hétvégén vége lett, hiszen véget ért a műsor, ezután egy kis időre csak a családomé és Berzencéé leszek.