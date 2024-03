A siker ezúttal is újabb ötleteket adott és elkészítettük következő videónkat, amelyben a ránk, magyarokra jellemző tulajdonságokat gyűjtöttük össze. Persze most is kollégáink alakítják a főbb szerepeket, hogy az 1848-as forradalom és szabadságharc 176-ik évfordulóján megmutassuk, büszkék vagyunk magyarságunkra!