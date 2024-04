A Levegőnek ha nézel a zenekar ötödik lemeze, az április 12-én érkező Sötét villám című ötödik lemez legpoposabb dala. – A zenei ötlet egy téli sétán jött: eszembe jutott, hogy nemsokára jön a tavasz, szóval ideje készülni a napsütésre és a táncra. Szerettem volna egy olyan dalt a lemezen, aminek a szövege is könnyedebb a többihez képest, ezt említettem is Szajának – mondta Jancsó Gábor, a dal szerzője, Szajkó András pedig ehhez mérten írta meg a hozzá tartozó szöveget.

– Volt egy régi dalunk Deeper I’m going címmel, ez akkoriban nagyon működött, és nekem hiányzott, hogy magyar nyelven is legyen valami ehhez hasonló szövegünk. A Blaha zenéjében mindig erősen ott vannak a popzenei jegyek, itt is ezt az oldalunkat mutatjuk. Minden korszakunkhoz tartozik egy pontos lenyomat, szerintem most ez a dal az: ez most a Blaha-pop, ezek vagyunk mi 2024-ben – tette hozzá Jancsó Gábor.

A Levegőnek ha nézel sajátos hangulatú klipjét a Cineast csapata készítette, akikkel már többször dolgozott együtt a zenekar. A videó rendezője, operatőre, vágója és coloristja Szombath Máté volt. – Az ötlet alapját a Magic Mike című film egyik ikonikus jelenete adta. Ezt dolgoztuk egy kicsit hazaibb miliőjűre – fogalmazott a rendező.

A Blahalouisianat idén az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele kategóriában Fonogram-díjra jelölték. A zenekar júniusban Kaposváron is fellép, de a rajongók találkozhatnak a zenészekkel a Strand Fesztiválon is, augusztus 24-én, Zamárdiban.