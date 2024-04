Spenótos, gombás, sajtos quesadilla-t készített szerda reggel az egyik kereskedelmi csatorna reggeli műsorában Sarkadi Kiss János. A műsorvezetők meg is kóstolták a finomságot. A kaposvári színész elmesélte a műsorban, hogy fiatal korában csatárként és beállósként játszott megye egyes osztályban. A Csiky színművésze megmutatta a csemberes sálját is, amit a magyar válogatott tagjai, még Szoboszlai Dominik is aláírt. A Reggeliben mesélte el legutóbbi kalandjait, forgatási tapasztalatait.. A Csember FC igazgatóját alakító Sarkadi Kiss Jánossal szombaton este találkozhatunk a televízió képernyőjén. Elárulta azt is, hogy a sorozatban saját fiai is feltűnnek.