A Budapest Arénában lép fel az Omega Testamentum, erről a zenekar szerdán számolt be közösségi oldalán. A rockerek a Scorpions előzenekaraként lépnek fel a világhírű német zenekar turnéjának magyar állomásán.

A Scorpions 40 éve, 1984-ben jelentette meg Love at first Sting című kilencedik stúdióalbumát, amelyen olyan ikonikus nóták kaptak helyet, mint a Rock you like a hurricane, a Crossfire vagy az Im leavin you.

Az évforduló alkalmából világkörüli turnéra indulnak, amelynek Budapest is az egyik állomása lesz.

Ciki az új koncertekre hangol már.

Fotó: Szabolcs László

Az Omega többször is fellépett már a Scorpionsszal. 1994-ben együtt énekelt Kóbor János a Socrpions koncertjén, ahol népstadionban Kóbor és Meine együtt énekelte magyarul a Fekete pillangót, angolul a Wind of Change-et. Ezt viszonozta 2009-ben Budapesten a Sportarénában, majd Kassán a Scorpions-koncerten Kóbor János és Molnár György gitáros. A Scorpions 1995-ben angol nyelven, White Dove címmel feldolgozta a Gyöngyhajú lányt; a két együttes 2014 júniusában, a rendszerváltoztatás 25. évfordulóján, több tízezer ember előtt ismét együtt lépett fel a budapesti Hősök terén.

Az újjászervezett zenekar, az Omega Testamentum azonban most először lép fel a Scorpionsszal.

S, ha ennyi jó hír nem lenne elég, arról már korábban a Sonline.hu-nak Debreczeni "Ciki" Ferenc is beszélt, hogy Lengyelországba készül az Omega lángot őrző zenekar, de most hivatalosan is bejelentették: Varsóban is együtt fognak fellépni. Egy hatalmas buli várható a lengyel fővárosban, hiszen egy másik legendás zenekar a Europe is az est fellépői között szerepel, a lengyel Rolling Stonesnak is nevezett Dzsem-mel együtt. Így az Omega Testamentum igazi világsztárokkal lép együtt színpadra, idén júliusban Varsóban.