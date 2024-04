Huszonegy baba született az elmúlt héten Kaposváron, akik közül tizenegy volt a fiú és tíz a kislány. A legmozgalmasabb nap a Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti osztályán április 25., vagyis csütörtök volt, hiszen aznap öt baba sírt fel először életében.

Az április 19. és 25. közötti időszakban a legkisebb baba Dorina volt, aki 1900 grammosan született április 19-én, vagyis múlt pénteken. Két négy kiló feletti baba is volt, akik között csak 20 gramm döntött a 4320 grammos Olivér javára, a 4300 grammal született Lucával szemben. Mégsem ők lettek a legnagyobb babák ezen a héten, mert a múlt szombaton 5140 grammal megszületett Bíborka volt legnagyobb bébi a kaposvári kórházban.

Ezekben a napokban népszerű név volt a Ferenc, hiszen két baba kapta ezt a keresztnevet, de az olyan klasszikus magyar neveket is szívesen választották az újdonsült szülők, mint a Huba, a László, vagy éppen az Ábel és az Endre. Lányoknál is hasonló volt a kép, hiszen a szépen csengő Bíborka mellett, a Luca, Borka és az Anna is megtalálható volt.