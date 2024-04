Az új zenei anyag április 10-én jelent meg, melyet április 19-én, telt ház előtt mutatnak be a Magyar Zene Házában, Budapesten. A megjelenéssel egy időben érkezett a meg nem valósított álmok kérdését feszegető Nem megyek én sehova című dalukhoz készült videoklip is.

A Margaret Island úgy érzi, az album az egyik legérettebb mind közül, és kitárulkozóbb, mint a korábbiak, mégis ez készült el a leggyorsabban. Elvárások nélkül, önfeledten alkották a dalokat, a szövegeket pedig egyes szám első személyben írták, ami még személyesebbé teszi őket. – A zeneírás (és persze a hallgatás is) terápiás jellegű tud lenni, könnyíthet az ember lelkén – vallja a Margaret Island. A Nem megyek én sehova című dalban például azt a kérdést feszegetik, túl tud-e lépni azon az ember, ha nem úgy teljesülnek a tervei, álmai, ahogyan azt elképzelte. Ehhez klip is készült, ami az új nagylemezzel egy időben debütál: a Horányban forgatott videóban a Margaret Island crewtagjai is feltűnnek, a rendezésért Vadas Géza felelt.

Forrás: Lábas Viki IG

– Az albumot egyébként Bálint szobájában fejeztük be, kicsit nosztalgikusan, mivel tíz évvel ezelőtt éppen ott kezdődött el minden – mesélte a zenekar énekesnője, a fonyódi Lábas Viki. A csapat Viki szülővárosában is töltött pár hetet, ami szintén fontos szerepet tölt be a Margaret Island történetében. A balatoni atmoszféra pedig vissza is köszön az új korongról: a Mantra című dalt például egy fonyódi teraszon rögzítették, és ha figyelünk, hallhatjuk, hogy a szomszéd kutyájának ugatását is megőrizték benne. – Most is sokat kísérleteztünk, kipróbáltunk új hangzásvilágokat, és az előző lemezekhez képest kicsit jobban visszatértünk az élő hangszerekhez, például a dobokhoz, a pianínóhoz és a zongorához – emelte ki Füstös Bálint. Ezúttal a testvére is részt vett a felvételeken, a Házadig futnék című számban ő harmonikázik.

A lemezen 15 dal szerepel, melyek közül néhányat már jól ismerhet a közönség: ilyen a Szeszélyes, a Félember, a Kés hegyén és a Szombat. – Van, aki szerint az eddigi legszomorúbb szövegeink kerültek fel korongra hol vidám, hol melankolikusabb zenei köntösben – árulta el Viki. – De vannak az albumon lendületes poprock-felvételek is, és a hagyományokat sem szakítottuk meg, ezért most is készültünk Bródy János-feldolgozással.

A produceri munkát ezúttal is Toldi Miklós jegyzi, aki közel négy éve dolgozik Vikiékkel, a dalszövegeket pedig ismét Szepesi Mátyással írták. A lemez az NKA támogatásával készült.