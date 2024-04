A kamera előtt többségük magára talál. A 19 éves Jakab Tamara is gyorsan feloldódott. – Reggel már korán keltem és nagyon sokat készülődtem a mai napra – mondta a csurgói szépség. – Igyekeztem olyan ruhákat választani, amelyek kényelmesek, de azért csinosak is.

Elárulta, a modellkedés mindig is nagyon érdekelte, de kellett egy kis lelki támogatás. – A nővérem javasolta, hogy jelentkezzek a Tündérszépek versenyre. Az a célom, hogy megtaláljam önmagam és kipróbáljam a modellkedést, mert a szépségipar mindig is érdekelt. Már kislányként is szerettem a sminkeket, most is nagyon élveztem a fotózás előtti készülődést, amikor a kozmetikus és a fodrász csodás frizurát és sminket készített nekem – mondta Tamara. A csurgói szépség a modellkedés mellett nagyon szereti a gyerekeket is, ezért végezte el a pedagógiai szakasszisztens képzést és a jövőben majd szakmájában szeretne dolgozni.

