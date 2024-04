Forgatási képeket is megosztott a népszerű sorozat egyik kaposvári sztárja. A fotók között találhatunk egyet Giziről, a kabalatyúkról, de pár kulisszák mögötti fotó is a csokorba került.

Természetesen nem Kisari Zalán az egyetlen kaposvári szereplő a tv sorozatban.

A Csiky Gergely Színházban a Csókos asszonyban láthatjuk Kisari Zalánt és Sarkadi Kiss Jánost. Kattins a képre a részletekért!

Fotó: Lang Róbert

A Gólkirályságban Sarkadi Kiss János is feltűnik, ahogyan a korábban Kaposváron játszó Mohácsi Norbertet is viszontláthatják a nézők a képernyőn. De a Kaposváron Vidnyánszky Attila osztályában végzett színésznő Mikecz Estilla is feltűnik az áprilisban második évadával visszatért sorozatban.