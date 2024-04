Szabadi Kitti Evelin még 2022-ben szerepelt Tündérszépek versenyünkön, már akkor is csodásan nézett ki. Ez most sincs másként, meglátszik rajta a kitartó edzés eredménye. Arról, hogyan készül a bikinformája egy videót is közzétett az instagramon a kaposvári szépség.