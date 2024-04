A lányok izgatottan érkeztek a fotózásra reggel, ahol azonnal kezelésbe vette őket szolgáltatói csapatunk vagyis Lőczi Leila kozmetikus és Karsai Andrea fodrász.

Miután a lányok átestek a frizuraigazításon és némi smink kerül az arcukra kezdődhetett a fotózás. Fáradhatatlanul kattogott Muzslay Péter fotósunk gépe, aki még kissé megszeppent Tündéreket is profi instrukcióikkal segítette, hogy a lehető legjobb kép készülhessen róluk.

Tényleg jól fest

Horváth Korinna már nem először állt kamera előtt, úgyhogy neki nem jelentett gondot a műteremben való mozgás. – Budapesten már volt fotózásom, ahol megdicsértek, hogy az egzotikus arcom miatt részt vehetnék reklámfilmekben. Szeretem a kihívásokat és új dolgokat kipróbálni, nagyon érdekel a modellvilág és nagyon szeretem a kihívásokat, ezért jelentkeztem a Tündérszépekre, mondta a kaposvári szépség, aki szabadidejében festeni szeret, amit autodidakta módon sajátított el.

Nincsenek elérhetetlen álmok

Nála egy picit jobban izgult Kalocsa Gyöngyi, aki Lengyeltótiból nevezett közismert szépségversenyünkre. – Még korábban nem voltam divatfotózáson, úgyhogy azért volt bennem egy kis félsz, amikor ma reggel elindultam. De nagyon érdekel a divat világa, hiszen mint minden nő én is szeretek szép lenni, sminkelni és amikor nézem az olyan sztárok fotóit mint Shakira vagy Beyoncé mindig arra gondolok, hogy én is ilyen csodás képeket szeretnék, mondta Gyöngyi.

A segítő kéz jól jött

Makarész Tímea sem fél a villanó vakutól, de kellett neki egy kis plusz támogatás, hogy elinduljon a Tündérszépek versenyen. – Láttam a korábbi versenyzők fotóit és szívesen jelentkeztem volna, de valahogy mégsem volt merszem. Most is az történt, hogy egyik nap mondta nekem a barátnőm, hogy elküldte a jelentkezésem a Tündérszépekre. Ennek hallatán megijedtem, de persze örültem is, hogy megtette ezt nekem, mondta a sántosi szépség, aki abban bízik a Tündérszépek egy olyan önbizalomlöketet ad neki, amire mindig is vágyott.

Meg sem áll a döntőig

Zsanai Mia bájos vonásai már ismerősek lehetnek a hűséges Sonline olvasóknak, hiszen a siófoki szépség három éve már szerepelt a Tündérszépek versenyünkön. – Az első Tündérszépek szereplésemről sajnos sok emlékem nincs, mert nem maradtam olyan sokáig bent, ameddig szerettem volna. Remélem ezúttal jobban fog sikerülni, mint három éve. Most kicsit spontán volt az egész Tündérszépek jelentkezésem, mert csak nemrég szereztem tudomást róla, hogy idén is elindult a verseny. Úgyhogy pár napja beküldtem a jelentkezésem és most itt vagyok a fotózáson, amit már nagyon vártam, árulta el Zsanai Mia, aki magabiztosan mozgott fotósunk kamerája előtt.

Az elkészült fotókat hamarosan olvasóink is láthatják és rájuk is szórhatják a szíveket a Tündérszépek 2024. megyei fordulójában.

Fotó: K.R.

Nem maradtál le...még!

De jelentkezni is lehet még az életre szóló kalandra, hiszen a nagy érdeklődésre való tekintettel május 12-ig meghosszabbítottuk a jelentkezési határidőt. Nincs más hátra, mint jelentkezni, hiszen lehet, hogy éppen Téged keresünk!