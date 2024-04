A TV2 sztárja sosem hagyná magára 14 éves lányát, Millát, ha úgy alakul, Amerikába is kiköltözne miatta, írta az Origo.hu. A TV2 sztárja a Palikék világa podcast vendégei voltak, ahol Babett lánya vallott jövőbeni terveiről. Már most tudja, hogy az üzleti világban akar majd felnőttként dolgozni. Köllő Babett édesanyja zöldkártya-lottón letelepedési engedélyt nyert évekkel ezelőtt, azóta Amerikában él – Milla szívesen követné a nagymamáját a tengerentúlra.

– Anya mindig mondja, hogy lehetőleg maradjak a közelben, de nagyon szeretnék kimenni, egyetemeket is néztem, például Bostonban - mondta Milla, majd Köllő Babett így folytatta. Zöldkártyát mi is igényeltünk családegyesítés jogcímén, hogy ha esetleg oda szeretne menni. Természetesen öcsém is biznisz szakon végzett az egyetemen, nyilván neki is ez az irány, valami miatt ezt szereti, mondta Köllő Babett.

– Ő nagyon szeretne menni, én viszont nehezen tudom elképzelni, hogy külön földrészen éljünk, mert ő az egyetlen lányom. Nekem Los Angeles annyira nem jött be, mint neki. Dunaújváros is jobban tetszik – mondta Köllő Babett, majd hozzátette, hogyha Milla úgy dönt, hogy Amerikában tanul, nem kell félnie, nem lesz egyedül, mindenképp el fogja kísérni.

Addig is Köllő Babettel még biztosan találkozhatnak a somogyiak, hiszen csütörtökön, vagyis ma 18 órakor a Varga Béla Művelődési Központban a Boglári beszélgetések a bor-kultúra jegyében sorozat vendége lesz.