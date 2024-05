Még szilveszterkor tett fogadalmat Weisz Viktor és Falusi Mariann, hogy legközelebb nem csak énekelni fognak a fürdőzőknek, de be is pattannak meléjük a gyógyvízbe. Mivel az ígéret szép szó és ha betartják úgy jó, az énekesek most a pünkösdi buli alkalmával meg is tartották szavukat.

Előbb az énekesnő, majd a somogyi származású énekes csobbant a medencébe. A fürdőzők persze tapssal jutalmazták a vakmerő énekeseket.

Szerencsére videón is megörökítették a nem mindennapi pillanatokat.

A pünkösd egyébként igencsak erősnek ígérkezik az Igali Gyógyfürdőben, hiszen szombaton ismét kígyózó sorban várakoztak a turisták, hogy bejussanak az egyik legkedveltebb gyógyfürdőbe, ahol egész hétvégé színes programok várták a pihenni vágyókat.

Szilvesztert idézi a hatalmas tömeg.

Fotó: Gellért Attila

Utoljára szilveszterkor volt ilyen nagy tömeg a fürdőben, amelyről alábbi cikkünkben olvashat!