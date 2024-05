Nikolett fotózásokon már szerepelt máskor is, úgyhogy magabiztosan mozgott ezúttal is a kamera előtt. – Ismerőseim kértek fel, hogy modellkedjek nekik, de castingon is voltam már egy nagy kozmetikai világmárka reklámfilmjéhez, de végül nem engem választottak, mondta Tündérszépünk, aki nem rettenne meg attól sem, ha a szépségversenyünk kapcsán modell munkákat kapnak. – Bízom benne, hogy a Tündérszépeken felfedeznek és a divatszakmában sikereket érhetek el a jövőben, mondta kérdésünkre Meleg Nikolett.

Nagyon sokat jelentkeztek a 2024-es Tündérszépekre, de még van esély neked is, hogy versenybe szállj az értékes nyereményekért és a dicsőségért.

Meghosszabbítottuk a nevezési határidőt: május 12-én 23:59-ig még jelentkezhetnek a hölgyek. A verseny regionális szinten indul, majd innen jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig. A döntőbe jutott 22 hölgy közül a szakmai zsűri választja ki a Tündérszépek 2024 országos szépségverseny győztesét és udvarhölgyeit, valamint a közönségszavazás végén kiderül az is, ki lesz a Tündérszépek 2024 közönségdíjának tulajdonosa.



Idén is a hölgyek segítségére lesznek mentoraink: