A nagy visszatérés Gergő egykori iskolavárosába nosztalgikus hangulatba kerítette a zenészt. – Ezzel a formációval, a zenekarommal még nem léptem fel Kaposváron. Megmutattam a srácoknak, hogy itt laktam a Kossuth tér mellett, az egyetem is itt van közel. A Kossuth tér sarkán lévő épületben lakott egy barátom és eszembe jutott, amikor ideértem, hogy egy korábbi Rippl-Rónai fesztiválon innen az erkélyről hallgattuk a Follow the Flow koncertjét. Iszonyatosan jó érzés, hogy most pedig mi nyitjuk meg a fesztivált, idézte fel Gergő a korábbi fesztiválélményét a koncert előtt.

Kedves emlékeket hozott fel a hazatérés Kaposvárra.

Fotó: Böcz Zoltán

Azt is elárulta kérdésünkre, hogy igazi buli egyveleggel készültek a fesztiválra, hiszen mindenképpen szerette volna megtáncoltatni a kaposvári közönséget a fiatal zenész.

Fantasztikus hangulatot csinált Dánielfy Gergő és zenekara.

Fotó: Böcz Zoltán

A kaposváriak együtt énekelték Dánielfy Gergővel az ismert dalokat, sőt azokat is, amelyek viszonylag újnak számítanak. Ráadásul sorban álltak a rajongók a szelfiért, amint meglátták a Kossuth téren a koncert előtt megrohamozták. Természetesen a debreceni származású zenész türelmesen és mosolyogva tett eleget minden kérésnek.