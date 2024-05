Harminc baba látta meg a napvilágot az elmúlt héten a Kaposi Mór Oktató Kórházban. A legtöbben május 3-án, pénteken és május 6-án hétfőn született, mindkét napon hat baba születésénél segédkeztek a szülészeti osztály szakemberei.

Az elmúlt napokban három négy kiló feletti baba is volt, Ármin Alex 4210, Ádám 4010 és Kende 4350 grammal született. A legkisebb súlyú baba a május 3. és 9. köztti időszakban Dorián volt, aki 1990 grammal és 49 centiméteresen érkezett a világra.

Régi, magyar nevekből nem volt hiány az elmúlt héten, hiszen egy Csongor, egy Kende és egy Zsombor is született Kaposváron. De lányoknál is voltak hagyományos választások, hiszen Klára, Anna, Kamilla, Róza és Sarolta is kaptak az újszülött babák.