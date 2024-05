A kaposvári edzővel dolgozó olimpikon Kapás Boglárka és férje Telegdy Ádám is ott voltak a fővárosi leleplezésen. A magyar sport napján tizenhat-tizenhat élsportoló és meghívott híresség mutatta be a Magyar Olimpiai és Paralimpiai Csapat formaruháit a budapesti Várkert Bazárban. Kijelölték a párizsi csapatkapitányokat is.

Telegdy-Kapás Boglárka és Szilágyi Áron a két csapatkapitány

Az eseményen a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Gyulay Zsolt az olimpiai csapat céljairól beszélt, valamint bejelentette a Magyar Olimpiai Csapat két párizsi csapatkapitányát is: Telegdy-Kapás Boglárka és Szilágyi Áron viselheti a megtisztelő címet.

Forrás: Magyar Nemzet