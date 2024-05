Profi szépség-team készíti fel a lányokat a Tündérszépek fotózásra, hogy a legszebb arcukat mutathassák a lányok a versenyfotókon. Már hetek óta készülnek a csodásabbnál-csodásabb képek a lányokról, s a szakemberek fáradhatatlanul szépítik az egyébként is ragyogó versenyzőket a fotózásokra. – Majdnem mindenki ránk bízza, hogy milyen legyen a frizurája. Úgyhogy így szabadjára engedhetem a kreativitásom, amit nagyon szívesen csinálok, mondta kérdésünkre Karsai Andrea kaposvári fodrász, akinek csak egy hajsütővasra és egy fésűre van szüksége ahhoz, hogy fantasztikus hajkölteményt varázsoljon a lányok hajából. Mint mondta, aki kész elképzeléssel érkezik a fotózásra, az általában a manapság divatos trendeket szeretik. – A merev befésült frizura nem divat, sokkal inkább a laza hullámokat kedvelik a versenyzők, tette hozzá Andrea.

Profik segítéségvel szépülnek versenyzőink.

Forrás: Lang Róbert

A lányok izgatottan érkeznek a fotózásra, ami legtöbbük számára életük első profi fotózása. Természetesen a teljesen kezdőknek sem kell aggódniuk, hiszen a profi szakemberek kezei között könnyen oldódik a versenydrukk. – Ha megkérdezem mit szeretnének, hagyják azt hogy én döntsek, egy-két lány volt aki kész tervvel jött a fotózásra, de olyan is volt, hogy sminkelni sem kellett. Az elején általában izgulnak, amikor ideérnek, de nyilván próbáljuk oldani a feszültséget és beszélgetünk a sminkelés közben, mondta Lőczi Leila, kaposvári kozmetikus.

Nincs késő elindulni a vesenyen

A Tündérszépek 2024. jelentkezését a nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbítottuk! A versenyre még lehet jelentkezni, egészen május 12-én 23:59-ig. Somogyból az elmúlt másfél hét során már több lányt is bemutattunk, május végéig még legalább tucatnyi szépséget szeretnénk olvasóink figyelmébe ajánlani, miközben Tolnából és Baranyából is szemügyre vehetők és természetesen szívekkel értékelhetőek a jelentkezők hírportálunkon.

A regionális verseny végén aztán majd hárman a zsűri szavazatai alapján jutnak tovább, minden vármegyéből 1-1 lány az országos döntőbe jut. Egy hölgy pedig a kapott szívek átlaga alapján léphet a verseny következő fordulójába, ahol az ország közönségkedvencei versenyeznek majd a döntőbe jutásért.

Nagyon fontos tudni, hogy saját portfólióval is lehet jelentkezni, akinek tehát van már magáról az elmúlt évben készült nívós képsorozata, az azzal is nevezhet, de természetesen kérhető ingyenes portfóliófotózás is, ahol profi stáb fodrásszal és sminkessel kiegészülve várja a szépségeket.

A fotózások jó hangulatban zajlanak, s nem győzzük hangsúlyozni, még lehet jelentkezni! Nincs mitől tartani, egy életre szóló élményben lesz része annak, aki elindul a versenyen.