A Metropol kérdésére Jácint felidézte: Óriási élmény volt az a három hónap, amit a Dal 2024 műsorában tölthettem, nem is gondoltam volna az elején, hogy a döntőig eljutok. – Igazából már a legjobb negyvenbe kerülni is komoly eredmény, de az, hogy szimfonikus zenekar kísért a hazai dalverseny döntőjében, az a hab a tortán, mondta a fiatal tehetség.

Van oka boldognak lenni.

Forrás: Strong Record / Csányi István

Szerencsés helyzetben vagyok, mert a kapuk már a műsor előtt is nyitva voltak, remek menedzsmenttel dolgozhatok együtt. Az idei évet az építkezésre fordítjuk, elkészültek az újabb dalaim, amelyeket hétfőn mutatok be élő stúdiókoncert keretén belül a Petőfi Rádióban. Bízom benne, hogy az új dalok közül is lesz olyan, amit a rádióhallgatók rendszeresen hallhatnak majd. Ötlet szintjén már felmerültek duettpartnerek, de a kiadón belül is vannak olyan sztárelőadók, akikkel szívesen együttműködnék egy-egy dal erejéig. Volt felkérés is egy nagyon népszerű énekesnővel, ez még tárgyalási szinten van, de bízom benne, hogy sikerül összehozni.