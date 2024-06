Ezúttal nem volt nagy sürgés a Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti osztályán, május 31. és június 6. között ugyanis tizenhét baba látta meg először a napvilágot az egészségügyi intézményben.

A legtöbb baba hétfőn, vagyis június 3-án született, hiszen aznap öt csöppség született. Köztük a kis Gergely is, aki 4500 grammal a legnagyobb baba volt az elmúlt héten. A legkisebb bébi ezekben a napokban Kaposváron a dallamos nevű Zafira Henna volt, aki 2180 grammosan született.

Május utolsó napjaiban és június első hetén sok modern és szép csengésű nevet kaptak a babák. Így született Léna, Szofia, Natália, Olívia, Lotti és Zafira is. Az továbbra is divat, hogy két keresztnevet adnak a szülők családjuk legújabb tagjának és ez nem csak a lányos szülőknél jellemző már. Hiszen az újszülöttek között találhatunk Krisztián Noelt, Szófia Emmát, Léna Boglárkát és Lotti Lizát is. Persze továbbra is vannak olyanok, akik az egyszerűség hívei, így ezekben a napokban született János, Gergely, Soma és Laura is.